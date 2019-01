L'influenza suina (H1N1) continua a mietere morti in India: dall'inizio dell'anno le vittime nel nord del Paese sono 49 ed i casi registrati oltre 1.700.

I dati sono stati resi noti nei giorni scorsi dal governo dello stato del Rajasthan, mettendo in allarme i media di tutto il Paese. Tuttavia, il ministero della Salute ha rassicurato: non ci sono per il momento motivi di panico, si legge in una nota. E poi: "La situazione è sotto controllo ed è quotidianamente monitorata".

Neuer Inhalt Horizontal Line