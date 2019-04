Urne aperte da questa mattina in India per la prima fase delle elezioni per il rinnovo della Lok Sabha, la Camera Bassa del Parlamento del Paese.

Milioni di elettori in 20 Stati e territori voteranno in 91 collegi elettorali in quello che viene visto da molti osservatori come un referendum sul premier Narendra Modi.

Si vota fino al 19 maggio e il conteggio delle preferenze è previsto per il 23 maggio. Con i suoi 900 milioni di votanti, 83 milioni dei quali andranno ai seggi per la prima volta, si tratta del più grande esercizio di democrazia del mondo.

