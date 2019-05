Alle elezioni indiane si profila una vittoria schiacciante della Nda, la coalizione del premier Narendra Modi, che ottiene una vittoria senza precedenti, con una valanga di voti, molti più di quelli previsti dalla maggioranza degli exit poll.

Secondo dati nazionali diffusi dalla Commissione Elettorale in tarda mattinata la Nda (National Democratic Alliance) otterrebbe 345 seggi nel nuovo parlamento, l'Upa 79, la coalizione Mgb Mahagathbandhan 19 e gli altri partiti 99.

Il voto si è svolto sull'arco di sei settimane e sono ora in corso i conteggi dei voti espressi. Tutto avviene nelle strong rooms, le camere di massima sicurezza, dove le scatole sigillate che contengono le apposite macchine elettroniche Evm sono state fatte confluire e tenute sotto controllo 24 ore su 24 da agenti e sorvegliate da telecamere a circuito chiuso.

Per sapere quanti voti ha ottenuto ciascun candidato basta premere il bottone che porta il suo nome sulla macchina Evm: il numero compare immediatamente; in genere, il conteggio per ciascuna macchina dura al massimo venti minuti. I candidati, o i rappresentati dei partiti in gara, assistono, e possono chiedere verifiche.

I seggi allestiti in tutto il paese per le sette giornate di voto sono stati un milione 300 mila: con un'altra delle sue strabilianti, e rare, prove di efficienza, l'India domani conterà i voti di altrettante macchine Evm in poco più di otto, massimo dieci ore.

