22 maggio 2018 15.12

Aspri scontri fra polizia e manifestanti contrari all'attività di una fonderia di rame della compagnia britannica Vedanta sono avvenuti oggi a Tuticorin, nello Stato meridionale indiano di Tamil Nadu, con un bilancio provvisorio di otto morti e decine di ferite.

Lo riferisce il quotidiano The Indian Express.

Nella sua pagina online, il giornale ricorda che le proteste della popolazione locale per l'attività dell'impianto Sterilite Copper, considerata inquinante, sono in atto da mesi, ma che hanno ripreso vigore negli ultimi giorni per l'annuncio di Vedanta del raddoppiamento, da 400.000 a 800.000 tonnellate del potenziale produttivo.

