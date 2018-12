India: preparavano attacchi terroristici, 10 arresti

L'Agenzia Investigativa Nazionale (NIA), l'antiterrorismo indiano, ha arrestato nella notte 10 persone accusate di avere costituito una cellula terroristica e di stare preparando attentati per colpire leader politici e alcuni dei mercati della capitale.

L'ispettore capo della NIA, Alok Mittal, ha detto ai media che dopo avere avuto informazioni su alcuni degli arrestati, agenti speciali li hanno seguiti per mesi, prima dei blitz della scorsa notte in 17 abitazioni, nelle quali sono stati trovati 25 kg di esplosivo, un arsenale di armi, lanciarazzi, timer, telefoni cellulari e attrezzature per costruire bombe.

"La cellula si stava preparando per entrare in azione con attacchi terroristici in varie zone della città l'ultimo dell'anno", ha spiegato Alok. L'ispettore ha aggiunto che i terroristi sarebbero legati al gruppo Harkat-ul-Harb-e-Islam, che agisce nell'orbita dell'Isis: "Erano tutti radicalizzati e pronti a farsi esplodere", ha detto.

La notizia degli arresti farà aumentare le già stringenti norme di sicurezza predisposte per le prossime manifestazioni di massa: la parata del giorno della Repubblica, a Dehli, il 26 gennaio, ma soprattutto, il pellegrinaggio del Kumb Mela, che dal 15 gennaio richiamerà a Prayagraj, (l'ex Allahabad), milioni di devoti.

