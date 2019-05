È di 34 morti il bilancio ufficiale delle vittime del ciclone tropicale Fani, che il 2 maggio si è abbattuto sullo stato dell'Odisha.

Il dato, secondo quanto scrive il quotidiano The Hindu, è quello certificato dall'Agenzia speciale per le Emergenze, mentre fonti non ufficiali parlano di 45 perdite.

Fani ha distrutto importanti infrastrutture, seimila scuole, mille ambulatori: a Puri il tempio di Shree Jagannath, che risale al dodicesimo secolo, è stato seriamente danneggiato. Ma le autorità stanno ancora accertando l'entità esatta dei danni e il numero delle famiglie le cui case sono andate completamente distrutte: si calcola che tre milioni di persone abbiamo perso tutto col passaggio del ciclone più intenso scatenatosi sull'India negli ultimi venti anni.

Ieri il premier Narendra Modi ha interrotto la campagna elettorale per sorvolare le aree colpite dal ciclone: nel corso della visita ha promesso che il governo centrale finanzierà gli interventi per le infrastrutture energetiche, e la ricostruzione delle capanne abbattute che diventeranno case più solide. Lo ha annunciato, in un tweet, il governatore dell'Odisha, Naveen Patnaik, con il quale il Premier si si è congratulato per l'efficienza con cui sono state salvate un milione duecentomila persone, evacuate prima dell'arrivo del ciclone.

