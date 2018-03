Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 7.15 19 febbraio 2018 - 07:15

Due soldati indiani sono morti ed altri sei sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco con un commando maoista avvenuto ieri nello Stato nordorientale di Chhattisgarh e in cui hanno perso la vita anche due militanti. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani.

Il viceispettore generale della polizia Sundar Raj ha indicato che l'incidente, avvenuto in una foresta vicino al villaggio di Tokanpalli nel distretto di Suma, è durato quasi per l'intera giornata ed ha interessato un reparto misto delle forze di sicurezza indiane che era impegnato in una missione antiterrorismo.

I maoisti, conosciuti anche come 'naxaliti' (dal nome del villaggio di Naxalbari in West Bengala dove hanno avuto origine), sono attivi da decenni in un 'corridoio rosso' che comprende una decina di stati del nordest e del centro, fra i più poveri dell'India.

Neuer Inhalt Horizontal Line