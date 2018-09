Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 14.00 27 settembre 2018 - 14:00

La Corte Suprema ha depenalizzato l'adulterio, cancellando l'articolo 497 del Codice Penale, che lo considerava un crimine, e ha definito anticostituzionale l'articolo. Lo scrive l'agenzia di stampa Ians.

La norma abolita, in vigore da prima dell'Indipendenza, concedeva solo al marito il diritto di citare in giudizio l'amante della moglie e non prevedeva la stessa possibilità per le donne.

Secondo il giudice supremo Dipak Mishra "qualsiasi norma che si basi sul concetto di disuguaglianza tra uomini e donne è anticostituzionale: il comma 497 offende la dignità delle donne". "L'adulterio - ha aggiunto - può non essere la causa di un matrimonio infelice, ma, semmai la sua conseguenza".

