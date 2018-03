Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto la notte scorsa a New Delhi per una visita di quattro giorni.

Insieme al primo ministro indiano Narendra Modi, Macron copresiederà domani la cerimonia ufficiale di fondazione della Alleanza solare internazionale (Isa), una iniziativa che si propone di stimolare l'uso dell'energia solare per "un futuro più pulito e più verde".

Macron, che è accompagnato dalla moglie Brigitte Marie Claude e da numerosi ministri del suo governo, è stato accolto all'aeroporto da Modi che, in un tweet, si è detto certo che "la visita rafforzerà la cooperazione strategica franco-indiana".

Oggi si svolgeranno gli incontri bilaterali ufficiale. In mattinata il capo dello Stato indiano si è recato al Rajgath per rendere omaggio alla memoria del Mahatma Gandhi ed ha ricevuto la ministro degli Esteri indiana, Sushma Swaraj.

Nella sua prima dichiarazione dopo l'arrivo l'ospite dell'Eliseo ha sostenuto che "con Modi ci intendiamo alla perfezione" aggiungendo che "le nostre due grandi democrazie hanno relazioni storiche".

L'agenda dei colloqui prevede un'ampia gamma di temi, fra cui commercio, energia, sicurezza marittima, terrorismo e Difesa. I due Paesi cercheranno inoltre di chiudere definitivamente l'accordo per la fornitura all'India di 36 aerei da caccia multiruolo francesi Rafale che in parte verranno assemblati in territorio indiano.

