India pone restrizioni ad Amazon e Walmart su vendite online

L'India prova a limitare lo strapotere dei colossi internazionali delle vendite online, con norme dal sapore protezionistico che incidono soprattutto sull'attività di gruppi come Amazon e Walmart, che ha speso 16 miliardi di dollari per rilevare la locale Flipkart.

Dal primo febbraio 2019, sarà vietato, ad esempio, stringere accordi di esclusiva, come quello che consente alla sola Amazon di vendere i cellulari del brand cinese OnePlus. Allo stesso tempo, i gruppi online non potranno più vendere beni detenuti in India da loro controllate locali, ma saranno obbligati a tenerli in magazzino di gruppi indiani. Non solo, nessun produttore potrà più affidare una quota superiore al 25% di un proprio bene ad un singolo rivenditore ed arriveranno restrizioni anche alle pratiche pubblicitarie e di marketing.

Le nuove regole, ha spiegato un portavoce del Ministero del Commercio, puntano a promuovere la crescita dell'industria indiana dell'e-commerce, con "pratiche eque e non discriminatorie" in un regime di "sana concorrenza". Ma c'è chi pensa che l'India stia seguendo l'esempio della Cina, dove politiche restrittive hanno sostenuto la crescita di gruppi locali come Alibaba e Tencent.

