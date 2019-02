Dopo cinque trimestri in calo l'indice costruzioni calcolato da Credit Suisse (CS) e dalla Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC) si è attestato a 143 punti, 5 in più del quarto trimestre 2018.

L'indicatore anticipa l'evoluzione del giro d'affari nel trimestre corrente. Per tutti i segmenti è atteso un avvio promettente nell'anno edilizio 2019, si legge in un comunicato diramato oggi. Nell'edilizia il fatturato dovrebbe aumentare - al netto delle variazioni stagionali e dei giorni lavorativi - del 5,5%, nel genio civile dell'1,4%.

A medio termine il potenziale di crescita è però considerato limitato per il giro d'affari del settore principale della costruzione. La crescita congiunturale ad ampio raggio sta cominciando a perdere slancio e le previsioni per il prodotto interno lordo (Pil) elvetico sono di un +1,7% secondo le stime della grande banca, a fronte di un +2,7% atteso per il 2018.

La sovraofferta nel settore residenziale dovrebbe al contempo inasprirsi e frenare la disposizione ad investire. In base alle domande di costruzione, già lo scorso anno gli investimenti sono scesi del 7,5% rispetto al 2017. I tassi d'interesse negativi dovrebbero ancora avere effetto per un po'. Credit Suisse si attende un primo ritocco dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera non prima del secondo trimestre 2020.

