Gli analisti sono poco ottimisti sull'andamento dell'economia svizzera nei prossimi sei mesi a causa dell'indebolimento della produzione industriale globale e del conflitto commerciale tra USA e Cina. Migliorano invece le previsioni a media scadenza per l'export.

L'indice CS/CFA - calcolato da Credit Suisse e da CFA Society Switzerland - che misura le aspettative degli esperti è sceso a giugno a -30,0 punti, riportandosi sui livelli di fine 2018. A maggio si era attestato a -14,3 e in aprile a -7,7 punti.

Degli analisti consultati, tre su dieci prevedono per la Svizzera e per l'Eurozona un deterioramento dell'economia a medio termine. Ancora più pessimistiche risultano le aspettative congiunturali per gli Stati Uniti e la Cina: quattro intervistati su dieci pronosticano infatti un rallentamento.

Un terzo di partecipanti al sondaggio prevede inoltre un aumento del prezzo del petrolio, in un contesto di tensioni con l'Iran, mentre la metà si aspetta un incremento del corso dell'oro. Circa un terzo vede il franco apprezzarsi nei confronti dell'euro e del dollaro.

Le valutazioni sulla dinamica delle esportazioni svizzere, di grande importanza per l'economia locale, appaiono contrastate: la situazione di giugno è considerata peggiore rispetto a maggio, ma le aspettative di sviluppo a medio termine stanno rasserenandosi. Le stime relative all'evoluzione del tasso di disoccupazione in Svizzera sono rimaste pressoché invariate.

Credit Suisse ha anche chiesto ai partecipanti di valutare la crescita economica della Svizzera nei prossimi tre-cinque anni. Come nel trimestre precedente, la metà degli intervistati prevede un'espansione compresa tra l'1 e il 2% e un terzo una crescita inferiore all'1%. Al sondaggio, condotto dal 10 al 19 giugno, hanno preso parte 30 analisti.

