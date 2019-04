Le pigioni degli appartamenti offerti in locazione in Svizzera sono aumentati dello 0,3% in marzo nel confronto con lo stesso mese del 2018. Rispetto a febbraio scorso sono saliti dello 0,1%.

Il relativo indice calcolato dal portale di annunci immobiliari Homegate.ch in collaborazione con la Banca cantonale di Zurigo (ZKB) si è attestato a 113,8 punti, dopo 118,2 punti il mese prima.

Come di consueto i prezzi sono evoluti in maniera geograficamente eterogenea. Tra i vari cantoni e città esaminati, la progressione mensile più marcata è stata registrata in Vallese, dove gli affitti sono saliti dell'1% rispetto a febbraio. Al contrario, la flessione più forte è stata registrata a Lugano (-1,1%). In Ticino si osserva un aumento mensile dello 0,1% e una contrazione annuale dell'1,7%.

