Gli affitti offerti in Svizzera sono aumentati in maggio dello 0,1% rispetto ad aprile e dello 0,2% in confronto allo stesso mese del 2018, secondo la piattaforma immobiliare Immoscout24.

Come di consueto sussistono grandi differenze geografiche: stando all'indice "Swiss Real Estate Offer Index" - calcolato da ImmoScout24 insieme alla società di consulenza immobiliare IAZI - nella regione del Lemano (che include anche il Vallese) vi è stata una progressione mensile dell'1,0%, mentre a Zurigo è stata constatata una flessione dello 0,9%. In calo anche gli affitti nella Svizzera centrale (-0,6%), nel Mittelland (-0,3%), in Ticino (-0,3%) e nella Svizzera orientale (-0,1%).

"Il mercato degli appartamenti in locazione è attualmente sotto elevata osservazione delle autorità. A causa dei bassi tassi gli appartamenti rappresentano un investimento molto attrattivo", afferma, citato in un comunicato diffuso oggi, il direttore di Immoscout24 Martin Waeber.

Le autorità - si legge - stanno considerando un inasprimento delle condizioni di finanziamento per gli immobili a reddito, ma una misura simile non avrebbe che un effetto molto limitato a corto termine sugli affitti, dato che questi ultimi dipendono principalmente dall'offerta. A medio termine la situazione potrebbe cambiare.

Per gli alloggi di proprietà i prezzi sono invece aumentati in media dell'1,7% in Svizzera su base mensile e del 3,3% su base annuale. Il prezzo medio per un metro quadrato di un appartamento in proprietà per piani si attesta a 7'240 franchi. Quello per le case unifamiliari è per contro sceso in un mese dello 0,3% a una media di 6'283 franchi per metro quadrato.

