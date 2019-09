L'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione è diminuito in agosto dello 0,2% rispetto al mese precedente, portandosi a 101,4 punti. Rispetto a un anno prima è calato dell'1,9%.

Responsabile della contrazione dell'indice dei prezzi alla produzione rispetto al mese precedente (-0,1%, -1,1% su base annua) è stato soprattutto il calo dei prezzi di raccolta dei rifiuti e riciclaggio, prodotti petroliferi, metalli e semilavorati in metallo, carta e prodotti cartacei nonché di articoli in materie plastiche, indica l'Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato odierno. Hanno invece registrato un aumento i prezzi di pitture, vernici, inchiostri da stampa e adesivi sintetici, prodotti farmaceutici di base, latte crudo e altri prodotti chimici.

Da parte sua, rispetto a luglio l'indice dei prezzi all'importazione (-0,5%, -3,4% annuo) ha registrato prezzi più bassi soprattutto per prodotti chimici di base, articoli di gomma e materie plastiche, metalli e i semilavorati in metallo nonché per carta e prodotti cartacei. Stando all'UST sono stati registrati prezzi in calo anche per computer, prodotti in legno, prodotti farmaceutici di base, ortaggi e patate. Più cari sono risultati invece gli agrumi.

