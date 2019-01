Indonesia: frana a Giava, 9 morti e 34 dispersi

Almeno 9 persone sono morte ed altre 34 risultano disperse in seguito ad una frana, innescata dalle piogge torrenziali, avvenuta nell'isola indonesiana di Giava.

Una valanga di pietre e fango è venuta giù ieri sera dalle colline circostanti il villaggio di Sirnaresmi, nel distretto di Sukabumi, seppellendo 30 case. Finora tre persone ferite sono state tratte in salvo, mentre un bebè estratto dalle macerie vivo è poi morto in ospedale. Le piogge stagionali degli ultimi giorni hanno causato dozzine di frane e alluvioni diffuse in tutta l'Indonesia.

