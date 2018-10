Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

05 ottobre 2018 - 09:39

La distruzione sull'isola Sulawesi, in Indonesia dopo il terremoto e tsunami (foto d'archivio)

La Catena della Solidarietà e la SSR organizzano oggi una Giornata nazionale di raccolta fondi a favore delle vittime dello tsunami sull'isola indonesiana di Sulawesi.

I quattro centri di raccolta a Zurigo, Ginevra, Lugano e Coira registrano le promesse di donazione dalle 07.00 alle 23.00.

A rispondere alle chiamate vi sarà anche il consigliere federale Johann Schneider-Ammann, che in un'intervista alla radio SRF ha invitato gli svizzeri a fare un gesto di solidarietà.

I fondi raccolti - alle 09.00 l'ammontare complessivo era di 665'763 franchi, di cui 12'055 nella Svizzera italiana - saranno poi utilizzati per finanziare l'assistenza fornita a sette ONG partner (ADRA, Caritas, Croce Rossa Svizzera, EPER, Medair, Save the Children e Solidar) mobilitate in loco, ha sottolineato la Catena della solidarietà.

In una seconda fase, i soldi raccolti aiuteranno le persone coinvolte a riprendersi dopo il disastro, compresa la riparazione o ricostruzione della loro casa.

Durante la giornata odierna la popolazione può fare una promessa di dono chiamando il consueto numero di solidarietà: 0800 87 07 07. Le donazioni possono anche essere effettuate online all'indirizzo www.catena-della-solidarieta.ch o sul conto corrente postale 10-15000-6 (menzione "Tsunami Indonesia").

