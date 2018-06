Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 12.56 19 giugno 2018 - 12:56

Almeno una persona è morta e un centinaio sono tuttora disperse in Indonesia dopo il naufragio di un traghetto avvenuto ieri sera sul lago Toba, nell'isola di Sumatra.

Lo riportano i media locali, aggiungendo che le operazioni di soccorso stanno andando a rilento per colpa del maltempo.

Secondo funzionari citati dai media locali, 18 passeggeri sono stati tratti in salvo, ma almeno 98 persone rimangono disperse. Tale lista è stata però compilata solo in base alle indicazioni dei parenti, e non è escluso che sul traghetto vi fossero più passeggeri.

Secondo il racconto di un sopravvissuto, intervistato da una tv indonesiana, il traghetto è finito in balia di onde alte e si è scontrato con un'altra imbarcazione prima di affondare. Il lago vulcanico Toba è una popolare destinazione turistica, e l'incidente è avvenuto alla fine del ponte di vacanza che segnava la fine del Ramadan.

