Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 8.26 04 luglio 2018 - 08:26

Decine di persone - per ora il conto è fermo a 29 - hanno perso la vita in Indonesia quando un traghetto con a bordo almeno 139 passeggeri ha cominciato ad affondare per un tempesta al largo dell'arcipelago di Sulawesi.

Il capitano ha deciso di fare arenare la nave, riuscendo, nonostante l'acqua imbarcata, a portarlo a 2-300 metri dalla riva. I soccorritori hanno trovato decine di sopravvissuti, rimasti abbarbicati di notte per ore al relitto semi affondato.

