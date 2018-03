Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 febbraio 2018 9.48 22 febbraio 2018 - 09:48

Nel quarto trimestre 2017 in Svizzera la produzione dell'industria e del settore della costruzione è aumentata dell'8,5% rispetto agli ultimi tre mesi dell'anno prima.

Nell'industria la produzione ha segnato un'accelerazione, con un +3,6% annuo in ottobre, un +9,5% in novembre e un +13,9% in dicembre, indica l'Ufficio federale di statistica (UST) in una nota diramata oggi.

Nel settore della costruzione la produzione è aumentata del 7,1% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'edilizia ha registrato un incremento del 5,6%, il genio civile del 4,8% mentre i lavori di costruzione specializzata segnano un +8,5%.

Negli ultimi tre mesi del 2017 sono anche aumentati i fatturati: nell'industria sono cresciuti del 7,9% su base annua. Anche in questo caso vi è stata un'accelerazione, con un +2,6% in ottobre, un +8,7% in novembre e un +13,2% in dicembre.

Nel settore della costruzione, nel quarto trimestre il giro d'affari è progredito del 6,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per l'edilizia risulta un +6,9%, per il genio civile un +4,7% e per i lavori di costruzione specializzata un +7,2%.

Neuer Inhalt Horizontal Line