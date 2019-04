L'industria farmaceutica è sempre più generosa circa il finanziamento di medici e ospedali.

Stando a dati dell'associazione di categoria Scienceindustries in possesso di AWP, e di cui hanno parlato diffusamente oggi vari media - "Beobachter", "Handelszeitung", "Blick" e "Le Temps" - nel giro di tre anni questa somma è passata da 141 milioni di franchi nel 2015 a quasi 163 milioni nel 2017.

Dal 2015, le aziende farmaceutiche devono rivelare le somme versate ai professionisti e alle organizzazioni del settore sanitario. Dei 162,5 milioni di franchi del 2017, più della metà (91 milioni) è andata ad associazioni, ospedali universitari e altre organizzazioni. Quasi 60 milioni sono finiti nella ricerca e 12,5 milioni a medici e altri professionisti della salute.

La più generosa in fatto di finanziamenti è stata Novartis. La multinazionale di Basilea ha fatto un balzo in avanti di 19,9 milioni, senza contare la sua filiale Sandoz per i farmaci generici. Seguono Roche con 13,9 milioni e Bayer con 12 milioni. Bristol-Myers Squibb, Pfizer e AstraZeneca hanno speso ciascuno circa 10 milioni di franchi.

