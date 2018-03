Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 febbraio 2018 14.30 26 febbraio 2018 - 14:30

Su i salari per chi lavora nel settore orologiero: è la rivendicazione espressa dal sindacato Unia, che ha avviato oggi una campagna che interesserà varie regioni in cui opera l'industria del ramo.

Il primo appuntamento ha interessato oggi il Vallese: i funzionari sindacali hanno distribuito volantini di fronte allo stabilimento Eta di Sion, ha indicato all'ats il segretario regionale Blaise Carron. Il personale è stato incoraggiato a partecipare a un sondaggio sulle retribuzioni.

Stando a Carron i compensi del settore arrancano: nel 2018 in Vallese quasi tutti i rami con contratto collettivo di lavoro hanno beneficiato di una progressione, mentre nell'orologeria è stata solo accordata la compensazione del rincaro.

Secondo Unia i 26 franchi elargiti in più non bastano: si dovrebbe arrivare a 100 franchi di incremento al mese. Tanto più che le prospettive sono favorevoli: il gruppo Swatch, che controlla Eta, ha annunciato un aumento della remunerazione degli azionisti pari all'11%. Per Carron maggiori adeguamenti in busta paga non sarebbero quindi altro che un giusto ritorno del profitto che il personale ha contribuito a creare.

Neuer Inhalt Horizontal Line