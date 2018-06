Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 10.36 01 giugno 2018 - 10:36

Mese di maggio in leggera regressione per l'industria svizzera, ma nel settore vi è stato un forte aumento delle assunzioni che ha raggiunto un livello inedito dal lancio dell'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) nel 1995.

L'indice, che mostra i dati raccolti mensilmente tramite un sondaggio tra 200 attori del settore, si è attestato a 62,4 punti nel periodo in esame, registrando una flessione di 1,2 punti rispetto al mese in precedente. Lo indicano in una nota odierna Credit Suisse e l'associazione di categoria Procure.ch. Il barometro si situa ancora nettamente oltre la soglia di crescita fissata a 50 punti.

Il calo è dovuto principalmente alla produzione industriale, il cui indice è crollato di 6,7 punti attestandosi a 59 punti. Si tratta del risultato più basso nell'ultimo anno.

