Nel 2018 Inficon, società sangallese attiva nello sviluppo e nella fabbricazione di strumenti di misurazione e sensori per l'industria, ha accresciuto l'utile netto dell'8% su base annua, a 64,2 milioni di dollari.

L'utile operativo EBIT è aumentato dell'11% a 81,5 milioni, per un margine passato dal 19,7 al 19,9%. Come già reso noto in gennaio il fatturato è progredito del 10% a 410,4 milioni di dollari. Il dividendo verrà portato da 20 a 22 franchi.

Per l'esercizio in corso la direzione punta a un fatturato di circa 400 milioni e un margine operativo attorno al 19%.

