3 luglio 2018 - 11:22

Sono aumentati anche nel 2017 in Svizzera gli incidenti subiti da lavoratori occupati o in disoccupazione. In totale sono stati notificati quasi 833'000 infortuni, di cui due terzi occorsi nel tempo libero e circa 54'000 sulle strade.

Gli incidenti stradali sono costati da soli in media 710 milioni di franchi all'anno negli ultimi cinque anni.

Il numero di infortuni segnalati da persone con un'assicurazione obbligatoria è salito negli ultimi due anni da 814'178 a 832'789. Gli infortuni sul lavoro sono stati 268'837 (+1,1%). La crescita più importante riguarda tuttavia gli infortuni nel tempo libero, aumentati del 3% a quota 546'289.

L'incremento degli infortuni professionali è ascrivibile all'aumento del numero di lavoratori, in particolare nel settore dei servizi. L'aumento degli infortuni nel tempo libero è invece in parte attribuibile al bel tempo, indica oggi in una nota il Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni (SSAINF), un organismo gestito dalla Suva.

Oltre alle molte sofferenze, gli infortuni causano anche costi elevati: l'anno scorso gli assicuratori infortuni hanno rimborsato prestazioni per 4,86 miliardi di franchi.

Nel suo ultimo resoconto, SSAINF pone l'accento sugli incidenti stradali: il loro numero - in totale circa 54'000 - è rimasto stabile nell'ultimo decennio, nonostante una crescita del 15% dei veicoli immatricolati.

Negli ultimi cinque anni gli incidenti stradali che hanno riguardato lavoratori o disoccupati assicurati d'obbligo sono costati in media 710 milioni di franchi all'anno. Ad incidere sui costi sono in particolare le fratture, che causano il 40% circa delle spese complessive. I costi infortunistici in caso di fratture sono mediamente di 22'600 franchi, ossia il triplo di un incidente senza fratture. Ciò è dovuto al fatto che il gesso prolunga l'incapacità al lavoro.

Il servizio SSAINF è gestito dalla Suva e pubblica ogni anno i risultati di tutti i 29 assicuratori che sottostanno alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La statistica tiene conto anche dei risultati dell'assicurazione infortuni obbligatoria per i disoccupati gestita dalla Suva. I dati tengono conto essenzialmente di lavoratori ed apprendisti e coprono una buona metà della popolazione residente in Svizzera.

