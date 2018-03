Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 febbraio 2018 14.23 26 febbraio 2018 - 14:23

Inizia oggi la sessione primaverile delle Camere federali. Uno dei temi che farà a lungo discutere il Parlamento durante le prossime tre settimane sarà lo scandalo contabile di AutoPostale.

In agenda vi sono anche tutta una serie di iniziative popolari: "Per la bici", "Contro la dispersione degli insediamenti", "Per la sovranità alimentare", "Per alimenti equi" e "Per l'autodeterminazione" (detta anche "Contro i giudici stranieri"). Un altro grosso tema che occuperà il Parlamento saranno le divergenze in merito alla legge d'applicazione dell'iniziativa di Marche Blanche "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli".

Oggi il Consiglio nazionale (14.30-19.00) affronterà la revisione totale della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU). Il suo scopo è di disciplinare meglio gli esami commerciali non medici - sempre più facilmente accessibili al pubblico - e completare la legislazione attuale concernente quelli genetici medici.

Al Consiglio degli Stati (16.15-20.00) è previsto il dibattito sulla modifica della legge sulla tassa d'esenzione. In futuro i cittadini tenuti al servizio militare e al servizio civile che, alla fine dei loro obblighi, vengono prosciolti nonostante non abbiano completato il servizio integralmente dovranno pagare una tassa.

In agenda vi sono pure varie iniziative cantonali e una mozione concernenti il tema dell'eliminazione degli svantaggi per le coppie sposate che dovrebbero tutte essere bocciate: la commissione preparatoria propone infatti di attendere il licenziamento del previsto messaggio in materia del Consiglio federale.

I "senatori" affronteranno poi una mozione, già adottata dal Nazionale, che chiede alle aziende nelle quali la Confederazione è la principale proprietaria o l'azionista di maggioranza di non versare salari superiori a 500'000 franchi.

