Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 15.07 25 giugno 2018 - 15:07

Circa 10'500 giovani hanno iniziato oggi la scuola reclute estiva. Lo indica il Dipartimento federale della difesa (DDPS), precisando che tra loro ci sono 160 donne e che in 2000 assolveranno il loro servizio in un unico periodo come militari in ferma continuata.

Per la prima volta verrà inoltre dispensata loro una formazione pilota nell'ambito "cyber".

Per evitare che persone potenzialmente pericolose per sé stesse e per il proprio entourage possano assolvere la scuola reclute, durante il reclutamento il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone esegue un'analisi dei rischi, ricorda il DDPS.

A seguito di episodi verificatisi a reclutamento avvenuto, sono state disposte 50 sospensioni della chiamata in servizio, aggiunge il Dipartimento diretto da Guy Parmelin, ricordando che le reclute che hanno bisogno d'aiuto possono beneficiare di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale.

