Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 14.18 04 giugno 2018 - 14:18

Riprendono oggi pomeriggio i lavori alle Camere federali. Al Consiglio nazionale la seduta inizierà con la tradizionale Ora delle domande. I deputati discuteranno in seguito dell'iniziativa popolare "per vacche con le corna".

La comunità di interessi "Hornkuh" (vacca cornuta), che ha promosso la modifica costituzionale, vuole che i contadini vengano indennizzati per i costi supplementari generati dalle bestie "con le corna". La maggioranza della commissione preparatoria propone però di bocciare il testo poiché la legislazione in vigore prevede già incentivi finanziari per le forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

La Camera del popolo affronterà in seguito il progetto di riforma agricola di Johann Schneider-Ammann. I contadini sono ai ferri corti dopo la pubblicazione della visione d'insieme del governo sull'agricoltura a partire dal 2022, che preconizza in particolare un'apertura dei mercati.

Al Consiglio degli Stati la seduta inizierà con l'esame, a livello di divergenze, delle modifiche alle leggi sui servizi finanziari (LSF) e sugli istituti finanziari (LiFin). La settimana scorso il Nazionale aveva deciso che a talune condizioni i contratti relativi a prestazioni bancarie o finanziarie conclusi per telefono o a domicilio potranno essere revocati.

Seguito l'esame del Consuntivo 2017 della Confederazione e del primo supplemento al Preventivo 2018. Come al Nazionale, le discussioni dovrebbero essere incentrate sugli errori contabili scoperti dal Controllo federale delle finanze (CDF).

