Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 15.43 20 settembre 2018 - 15:43

Nuovo passo avanti nell'elaborazione di un controprogetto all'iniziativa "Per un congedo di paternità ragionevole".

Oggi, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha dato il suo benestare all'idea elaborata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati (CSSS-S) che prevede per i neo papà 2 settimane di stop per accudire la prole.

Il congedo paternità pagato dovrà essere preso nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, in un'unica volta o sotto forma di riduzione del grado di occupazione, anche con singoli giorni. Il tutto verrebbe finanziato per il tramite delle IPG. Tale soluzione è stata approvata con 15 voti contro 9 e una astensione, ha affermato la presidente della CSEC-N Christine Bulliard-Marbach (PPD/FR) davanti ai media accreditati a Palazzo federale.

L'iniziativa popolare, promossa dalla confederazione sindacale Travail.Suisse e da 140 altre organizzazioni, chiede invece di introdurre un congedo di quattro settimane. Con questa proposta di modifica costituzionale si vuole anche obbligare la Confederazione a istituire un'assicurazione per la paternità finanziata mediante le indennità per perdita di guadagno (IPG) come avviene per il congedo maternità, con un prelievo dello 0,06% sui salari. Al pari del governo e della commissione degli Stati, la CSEC-N è dell'avviso che un congedo di quattro settimane sarebbe troppo costoso per l'economia. Uno stop di due settimane sarebbe invece sopportabile.

