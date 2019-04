Un matrimonio tra due donne in Brasile, celebrato lo scorso dicembre. Secondo il comitato interpartitico che combatteva l'iniziativa del PPD, il testo era "omofobo".

Durante la campagna di votazione, gli oppositori all'iniziativa del PPD riguardante l'imposizione fiscale delle coppie sposate avevano criticato anche la scelta di precisare che "il matrimonio consiste nella durevole convivenza di un uomo e di una donna".

La proposta era stata ritenuta per questo motivo "retrograda e omofoba". Per il comitato interpartitico (PLR, PVL, PS, Verdi e diverse associazioni di gay e lesbiche) che combatteva il testo, con la scusa di eliminare gli svantaggi fiscali per un numero limitato di coppie abbienti, l'iniziativa popolare intendeva privilegiare un solo tipo di convivenza ancorandolo nella Costituzione.

Negli ultimi decenni, la famiglia, contrariamente all'immagine che veicolava il PPD, ha subito profonde trasformazioni, era stato sottolineato durante la campagna. Non solo ci si sposa più tardi, ma il 20% delle donne non ha figli, e i divorzi sono diventati più frequenti. Così come formulata, l'iniziativa PPD vuole inoltre vietare i matrimoni omosessuali.

