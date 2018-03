Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 maggio 2013 14.35 08 maggio 2013 - 14:35

Il popolo sarà chiamato il 24 di novembre ad esprimersi sull'iniziativa di Gioventù socialista (GS) "1:12 - Per salari equi". Lo ha indicato oggi il portavoce del Consiglio federale André Simonazzi al termine della tradizionale riunione dell'Esecutivo.

Stando a Simonazzi, decidendo di porre questo oggetto in consultazione il 24 di novembre, invece del 22 settembre come molti davano per assodato, il Consiglio federale ha voluto concedere più tempo alla discussione pubblica su questo dossier.

Il vicecancelliere della Confederazione ha respinto certe informazioni apparse sui media secondo cui la Cancelleria federale aveva già prenotato la data del 22 settembre e che il Governo avrebbe deciso altrimenti per motivi tattici. La Cancelleria federale, ha affermato Simonazzi, "ha proposto alcune varianti e l'esecutivo ha sfruttato questo margine di manovra".

In una nota odierna, GS ha rinfacciato al Governo di aver voluto rinviare la votazione per motivi tattici visto la buona accoglienza nei sondaggi della loro iniziativa. Il Governo si sarebbe insomma piegato ai desideri di economiesuisse. Grazie al rinvio della consultazione, infatti, le associazioni padronali hanno più tempo per condurre la loro campagna sfruttando i maggiori mezzi finanziari a disposizione.

Per GS, agendo in questo modo il Consiglio federale non ha imparato nulla da quanto accaduto con l'iniziativa Minder contro le retribuzioni eccessive dei manager. Anche la votazione su questo oggetto è stata rinviata a più riprese, ma ciò non ha impedito che l'iniziativa popolare venisse adottata dagli elettori.

In rinvio del voto è quindi "un ostacolo alla democrazia" per i GS. "È molto probabile che la popolazione non apprezzerà per niente questa nuova genuflessione davanti a Economiesuisse", sottolinea la nota.

L'iniziativa "1:12 - Per salari equi" è stata depositata nel marzo 2011 con oltre 113'000 firme valide. La proposta chiede che all'interno di un'azienda il salario più elevato non possa superare quello più modesto di oltre dodici volte.

