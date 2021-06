Iniziative agrarie: proiezione, due bocciature col 61%

Nessuno dei due testi sembra aver convinto gli aventi diritto. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2021 - 12:52

(Keystone-ATS)

Nemmeno la prima proiezione dell'istituto gfs.bern, che opera per conto della SSR, lascia speranze alle due iniziative agrarie su cui gli svizzeri erano chiamati a esprimersi oggi.

Confermando la tendenza emersa sin dalle prime battute, sia quella per acqua potabile pulita sia quella per bandire i pesticidi sintetici verrebbero respinte, entrambe con il 61% di no.

Per quanto riguarda i singoli Cantoni, in Ticino lo spoglio delle schede è ancora agli albori e la procedura è stata ultimata solo in 36 comuni su 108. Il trend è comunque confermato: l'iniziativa che vuole togliere le sovvenzioni a chi impiega pesticidi è bocciata dal 61%, quella che vuole vietarli del tutto dal 59%.

Nei Grigioni invece, dove lo scrutinio è terminato in 87 municipi su 101, il primo testo viene bocciato dal 64% dei votanti, il secondo dal 63%.

L'iniziativa per acqua potabile pulita e cibo sano vuole negare i pagamenti diretti della Confederazione agli agricoltori che usano pesticidi e impiegano antibiotici nell'allevamento. I contributi andrebbero inoltre riservati solo a chi nutre il bestiame con foraggio prodotto esclusivamente dalla propria azienda.

L'iniziativa "Per una Svizzera senza pesticidi sintetici" chiede invece di vietare l'uso di questi prodotti. Ciò vale per l'agricoltura, ma anche per la cura di spazi verdi pubblici come parchi e campi sportivi, nella manutenzione ferroviaria o di altre infrastrutture e nei giardini privati.