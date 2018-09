Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 16.27 23 settembre 2018 - 16:27

Gli svizzeri non vogliono introdurre nuovi standard nella produzione degli alimenti: le due iniziative agricole sono state chiaramente respinte alle urne. I no sono stati il 61,3% per la proposta su alimenti equi e il 68,4% per quella sulla sovranità alimentare.

Quattro cantoni - tutti romandi - hanno però approvato gli entrambi gli oggetti, creando un classico "Röstigraben" (divario politico fra Romandia e Svizzera tedesca). Hanno creduto nei due progetti di modifica della Costituzione Ginevra (64% di sì agli alimenti equi, 60% alla sovranità alimentare), Vaud (64% e 57%), Giura (58% e 54%) e Neuchâtel (57% e 53%). In tutti gli altri cantoni a farla da padrone è stato il no: fra loro anche Ticino (57% e 63%) e Grigioni (70% e 77%). La partecipazione si è attestata al 37%.

Le due iniziative erano partite molto bene nei primissimi sondaggi: c'era simpatia per due testi che volevano rafforzare un'agricoltura maggiormente attenta all'ambiente e di vicinanza. Via via che il dibattito si è approfondito gli aspetti negativi hanno prevalso. In particolare, stando ai sondaggisti, a causa degli effetti sul portafoglio, con lo spettro di un possibile aumento dei prezzi degli alimenti, un aspetto su cui hanno fatto particolarmente leva i contrari.

