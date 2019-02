Il popolo molto probabilmente non voterà sulle due iniziative popolari volte a riformare il sistema sanitario nazionale lanciate nell'ottobre 2017

A due mesi dalla scadenza dei termini, le firme raccolte da ciascun testo sono appena la metà delle sottoscrizioni necessarie (100 mila). L'iniziativa "Assicurazioni malattia. Per una libertà di organizzazione dei cantoni" vuole lasciare ai cantoni la libertà di creare o meno un'istituzione incaricata di compensare l'insieme dei costi sostenuti dall'assicurazione sanitaria obbligatoria.

La seconda iniziativa popolare "Per un Parlamento indipendente dalle casse malattia" lanciata da un comitato composto prevalentemente da esponenti di sinistra, vuole che i membri dell'Assemblea federale non abbiano alcun legame con gli assicuratori malattia.

Nonostante il fallimento delle due iniziative, il comitato promotore della prima modifica costituzionale non si dà completamente per vinto. Dal momento che il testo ha raccolto in alcuni Cantoni romandi un numero di adesioni superiore al quorum necessario per un'iniziativa cantonale, consegnerà le firme alle autorità locali affinché s'impegnino a realizzare gli obiettivi auspicati nel testo.

