Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 16.19 25 giugno 2018 - 16:19

Il malcontento per stipendi inadeguati e prospettive salariali insufficienti resta elevato tra gli insegnanti anche quest'anno.

Lo rileva un sondaggio condotto dall'Associazione degli insegnanti svizzeri secondo la quale i sistemi salariali in molti cantoni dovrebbero essere adattati.

Poiché gli insegnanti non possono fare una vera carriera con aumento di stipendio, è necessario che vi sia un innalzamento regolare delle remunerazioni. Quest'ultimo è in effetti garantito in diversi cantoni, si legge in un comunicato di oggi dell'Associazione degli insegnanti svizzeri.

Tuttavia richieste di salari conformi al carico di lavoro non sono rispettate: a tale proposito nella maggior parte delle sezioni cantonali interrogate non vi sono stati miglioramenti. In alcuni cantoni tra cui Obvaldo e Grigioni, dove gli stipendi del personale insegnante sono i più bassi della Svizzera, la situazione è peggiorata rispetto all'anno precedente. Solo a Sciaffusa, Soletta e Zurigo gli insegnanti hanno ottenuto una remunerazione più equa in base alla formazione e responsabilità.

