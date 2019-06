AXA si aspetta danni per circa 3 milioni di franchi dopo le intemperie dello scorso sabato in Svizzera.

AXA si aspetta danni per circa 3 milioni di franchi dopo le intemperie dello scorso sabato in Svizzera. L'assicuratore ha già registrato 550 segnalazioni di sinistri da parte dei suoi clienti, indica AXA in un comunicato odierno.

La maggior parte dei danni è stata causata dall'allagamento di abitazioni e dell'impatto della grandine sulle carrozzerie delle automobili. Particolarmente colpiti da temporali, pioggia e grandine sono stati la Svizzera romanda e l'Oberland bernese.

