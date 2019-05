Recep Tayyip Erdogan e Donald Trump avrebbero trovato un'intesa sulla creazione di un gruppo di studio congiunto tra Turchia e Stati Uniti sui possibili rischi legati all'acquisto da parte di Ankara dei missili russi S-400.

Nell'attesa dell'esito del confronto, l'intesa potrebbe portare a una sospensione di fatto della consegna della prima batteria, prevista a luglio. Lo riportano media turchi.

L'accordo tra i due presidenti sarebbe stato raggiunto nella telefonata di mercoledì scorso, in cui hanno anche concordato un faccia a faccia a margine del G20 in Giappone del mese prossimo. "Mi è piaciuta la tua idea", avrebbe detto Trump a proposito del gruppo di lavoro congiunto, più volte proposto da Erdogan per venire incontro alle preoccupazioni di Washington, che ritiene gli S-400 una minaccia per la sicurezza dei sistemi Nato e dei suoi jet F-35 in Turchia. Timori che Ankara ha sempre definito infondati.

Fino a stamani, i governi di Turchia e Russia hanno ribadito che l'accordo sul sistema di difesa antiaerea procede "come previsto", dopo che ieri sera Erdogan ha avuto una telefonata anche con Vladimir Putin. La creazione della commissione congiunta Turchia-Usa, le cui tempistiche non sono ancora chiare, sembra però destinata a congelare la consegna dei missili almeno fino all'esito della valutazione. Un escamotage diplomatico che permetterebbe alle parti di rinviare il passo decisivo senza per adesso rinunciare alle rispettive posizioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line