Nuovo minimo storico per le ipoteche a tasso fisso. Per un contratto a durata decennale si paga in media poco più dell'1%. La ragione - spiega Moneypark, società attiva nella consulenza e intermediazione ipotecaria - è la debole congiuntura e la maggiore concorrenza.

Nel caso dell'ipoteca con scadenza a 10 anni, quella più frequentemente conclusa, il tasso di interesse indicativo al 19 agosto era dell'1,04%. Dall'inizio dell'anno si è osservata una flessione di 0,47 punti.

Per quel che concerne i mutui a 15 anni, i tassi sono ora all'1,20%, in calo da gennaio di 0,93 punti. Si tratta di valori medi di oltre 100 banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione.

