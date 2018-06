Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 14.56 27 giugno 2018 - 14:56

Gli Svizzeri tendono a restare fedeli alla banca a cui richiedono l'ipoteca. Nel 77% dei casi infatti non cambiano istituto di credito al momento del rinnovo o della proroga. È quanto mette in evidenza un sondaggio pubblicato oggi dal portale immobiliare homegate.ch.

I più leali sono gli svizzero tedeschi (79%), mentre i ticinesi rimangono con la stessa banca nel 56% dei casi, si legge in una nota. Come motivi della scelta, contano soprattutto i rapporti d'affari in essere (55%), una buona consulenza (36%) e la presenza di filiali in zona (27%).

Il 40% dei residenti in Svizzera è proprietario di una casa o di un appartamento, rivela lo studio rappresentativo condotto su circa un migliaio di persone lo scorso aprile. Il Ticino (58%) supera la media nazionale.

La grande maggioranza (82%) degli intervistati predilige la via del mutuo a tasso fisso per finanziare l'immobile, sistema decisamente più diffuso di quello a tasso Libor (11%) e variabile (2%). La metà dei partecipanti al sondaggio stipula il contratto suddividendo il pagamento in tranches.

