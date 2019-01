L'Iran ha fatto sapere che una giornalista e regista di documentari della tv di Stato iraniana, Marzieh Hashemi, è stata arrestata negli Stati Uniti per ragioni non specificate. Hashemi lavora ad un network iraniano di notizie in lingua inglese, la Press Tv.

La giornalista, nata negli Stati Uniti, sarebbe trattenuta in stato di arresto a Washington da agenti dell'Fbi. Contro di lei non sarebbe stata ancora mossa alcuna accusa.

Hashemi era andata negli Stati Uniti per far visita ad un fratello malato ed è stata arrestata all'aeroporto internazionale di St. Louis-Lambert, nel Missouri, domenica scorsa, ma i familiari ne sono stati informati solo 48 ore dopo. A loro, la giornalista ha riferito di essere stata maltrattata nel centro di detenzione, e che le è stato tolto l'hijab con la forza.

Hashemi, 59 anni, il cui nome di battesimo è Melanie Franklin, è nata a New Orleans e si è convertita all'Islam nel 1979. Trasferitasi in Iran nel 2008, ha cominciato a lavorare alla Press Tv come presentatrice e conduttrice.

