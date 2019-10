L'Iran attiverà 30 centrifughe avanzate per l'arricchimento dell'uranio entro due o tre settimane. Immagine d'archivio.

"L'Iran attiverà 30 centrifughe avanzate per l'arricchimento dell'uranio entro due o tre settimane".

Lo ha annunciato il capo dell'organizzazione iraniana per l'energia nucleare, Ali Akbar Salehi, affermando che si tratta di una "sfida politica" alle nostre controparti, accusando i Paesi europei di "non aver rispettato i loro impegni nei confronti dell'Iran" sull'accordo per il controllo del nucleare del 2015.

Salehi ha ricordato che le varie iniziative di disimpegno dall'accordo, dal quale sono usciti unilateralmente gli Stati Uniti, sono "reversibili".

I lavori erano iniziati quattro anni fa, ha spiegato Salehi ai reporter locali dopo un incontro con i parlamentari della Repubblica islamica. L'alto funzionario è poi intervenuto sullo stato della centrale nucleare di Bushehr, spiegando che la seconda e terza unità saranno completate rispettivamente nel 2025 e nel 2027.

