Iniziano oggi in Iran le celebrazioni per il 40esimo anniversario della rivoluzione islamica, che ha rovesciato lo scià Reza Pahlavi.

Stamani, alle 09:33 locali, le sirene hanno suonato sui mezzi pubblici e in diverse zone delle città iraniane per commemorare l'ora esatta in cui l'ayatollah Ruhollah Khomeini atterrò il primo febbraio del 1979 all'aeroporto Mehrabad di Teheran, dopo 14 anni di esilio, per diventare capo supremo della futura Repubblica islamica.

Le celebrazioni proseguiranno per dieci giorni - definiti come "I dieci giorni dell'alba" - fino all'anniversario della caduta ufficiale del governo dello scià, che aveva già lasciato il Paese da settimane.

