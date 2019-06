Turchia e Iran si preparano a lanciare "un nuovo meccanismo finanziario" che permetta di proseguire gli scambi bilaterali nonostante le sanzioni degli Usa. Lo ha annunciato l'ambasciatore di Teheran ad Ankara, Mohammad Farazmand.

Questo strumento, ha aggiunto il diplomatico, si baserà sulla creazione di un istituto bancario congiunto che operi con le valute locali, come ripetutamente auspicato anche dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan per i rapporti commerciali del suo Paese.

"Né la Turchia né l'Iran progettano di fare nulla di illegale. La cooperazione non mira ad aggirare le sanzioni degli Usa", ha assicurato l'ambasciatore, citato da media locali.

Tra i settori che potrebbero essere rafforzati con questo meccanismo, ha aggiunto, c'è quello energetico, in particolare l'esportazione di gas iraniano.

Quattro mesi fa Francia, Germania e Gran Bretagna avevano creato lo strumento finanziario Instex per favorire la prosecuzione degli scambi con l'Iran, ma il canale commerciale non è ancora entrato pienamente in funzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line