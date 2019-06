Il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu è in Iran per due giorni.

Il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu, è oggi e domani in visita a Isfahan, in Iran, per il primo incontro della Commissione congiunta per la pianificazione strategica bilaterale, su invito del suo omologo iraniano Mohammad Javad Zarif.

I colloqui avvengono nell'ambito degli sforzi per rafforzare le relazioni tra Ankara e Teheran e cercare di mantenere l'interscambio nonostante le sanzioni degli Usa nei confronti dell'Iran.

La Turchia, Paese membro della Nato, confina con l'Iran e coopera già con il Paese vicino su diversi dossier, tra cui la Siria nel quadro dei colloqui di Astana.

