Scioccante "confessione" ieri sera dell'ex ministro ed ex sindaco di Teheran, Mohammad Ali Najafi, un riformista tra i più stretti collaboratori del presidente Hassan Rohani: alla televisione di Stato iraniana, ha detto di avere ucciso la sua seconda moglie.

I cadavere della donna era stato trovato poche ore prima nel loro appartamento della capitale iraniana.

In un'atmosfera surreale, il video mostra Najafi che siede a una scrivania di un commissariato dove si è costituito mentre beve il tè, mentre un giornalista maneggia la pistola con cui dice che la donna è stata uccisa, inserendo e disinserendo alcuni proiettili.

Najafi, laureato al Massachusetts Institute of Technology (MIT), è stato in passato ministro dell'Istruzione e circa un anno fa si è dimesso da sindaco di Teheran.

Il politico riformista, criticato in passato per la sua poligamia, che è legale in Iran, si era dimesso lo scorso anno dalla carica di primo cittadino della capitale dopo le dure critiche degli estremisti per la sua partecipazione a una cerimonia dove alcune studentesse avevano ballato.

Neuer Inhalt Horizontal Line