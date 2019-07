L'Iran si augura che l'Ue prenda misure pratiche e tangibili per mettere in funzione il meccanismo finanziario Instex entro il 7 luglio, che è la scadenza dell'ultimatum di 60 giorni dell'Iran all'Ue.

Dopo tale data Teheran ridurrà i suoi obblighi dell'accordo sul nucleare, altrimenti l'Iran comincerà a fare nuovi passi". Lo ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi. Tra le nuove misure minacciate dall'Iran c'è la ripresa dell'arricchimento del suo uranio.

"Non appena l'Ue soddisferà le richieste dell'Iran torneremo alla situazione precedente (l'ultimatum). Quello che si vede al momento con l'Instex non è quello che vuole l'Iran, ma i colloqui continuano e il nostro messaggio è stato recapitato agli europei", ha aggiunto Mousavi, che non ha poi confermato le notizie di stampa sul superamento del limite di 300 kg delle riserve di uranio a basso arricchimento fissato dall'intesa sul nucleare del 2015.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano