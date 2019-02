Le dimissioni del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, sono state respinte. Lo ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri stgesso, Bahram Qassemi, in un comunicato.

"Tutte le interpretazioni e le analisi sulle ragioni dietro le dimissioni del ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, al di là di ciò che ha postato sul suo account Instagram, non sono accurate e, come ha detto oggi il capo dello staff del presidente dell'Iran, le dimissioni non sono state accettate", ha affermato Qassemi.

Zarif aveva annunciato le sue dimissioni nella tarda serata di ieri. Oggi la commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, il Majlis, doveva tenere una riunione d'emergenza al riguardo. La maggioranza dei parlamentari ha firmato un appello per chiedere al presidente Rohani di non accettarle.

