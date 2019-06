Secondo il governatore della Banca centrale di Teheran, Abdolnaser Hemmati, "l'export del petrolio iraniano sta aumentando, nonostante la pretesa degli Stati Uniti di azzerarlo con le sanzioni", che oramai non sono più efficaci.

"Sentiamo dire agli europei da molto tempo" che il sistema di pagamento Instex per evitare le sanzioni è pronto a essere operativo, ma secondo noi non funziona perché "crediamo che vadano cambiate le relative fonti finanziarie. Non abbiamo né export né import con i Paesi europei" al momento, ha aggiunto Hemmati, suggerendo ai partner di creare una linea di credito in modo che il meccanismo Instex diventi "operativo in meno di una settimana".

