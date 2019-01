I ministri degli esteri tedesco Heiko Maas, francese Jean-Yves Le Drian e britannico Jeremy Hunt, hanno presentato oggi Instex, il sistema per salvaguardare le imprese europee che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran, che permette di aggirare le sanzioni Usa.

"È un atto politico, un gesto a salvaguardia dei mostri interessi europei, speriamo che sia presto sostenuto da altri paesi. Lavoreremo perché diventi operativo il più presto possibile", ha affermato Le Drian. "È un significativo passo avanti", attraverso questo strumento potrà svolgersi "un legittimo commercio tra Ue e Iran", ha spiegato Hunt.

Ad ogni modo "i nostri sforzi per salvaguardare le disposizioni economiche dell'accordo sul nucleare con l'Iran sono condizionate al pieno rispetto dell'Iran dei suoi impegni".

Accogliendo con favore l'annuncio, in una nota l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha affermato che "la revoca delle sanzioni è una dimensione essenziale dell'intesa sul nucleare iraniano. Lo strumento lanciato oggi offrirà agli operatori economici il quadro necessario per condurre commerci legittimi con l'Iran".

