Hossein Fereidoun in una foto d'archivio

Hossein Fereidoun, fratello del presidente dell'Iran, Hassan Rohani, è stato condannato al carcere per corruzione. Lo scrive l'agenzia ufficiale Irna, che non specifica l'entità della pena.

Fereidoun, funzionario governativo, il cui processo è iniziato a febbraio e nel quale è stato assolto da altre accuse, ricorrerà in appello. Ma Hamidreza Hosseini, che dirige l'organo giudiziario dei dipendenti pubblici, ha detto che un altro fascicolo che riguarda il fratello del presidente è in fase di elaborazione, senza specificare per quali reati sia indagato.

